Fundación Ateneu Castelló lanza un podcast para visibilizar el daño cerebral adquirido desde una mirada personal

La Fundación Ateneu Castelló ha presentado su nuevo podcast “El día a día del daño cerebral adquirido desde la perspectiva de… con Lourdes”, una iniciativa que une intervención terapéutica y divulgación para acercar a la sociedad la realidad del Daño Cerebral Adquirido (DCA).

El proyecto nace como parte del proceso de rehabilitación de Lourdes Valgañón, quien utiliza el formato podcast como una herramienta para trabajar su desarrollo personal, la expresión y la organización del pensamiento en su día a día. “Estoy volviendo a tener la mente activa, a discurrir y a organizar mi cabeza para que los demás entiendan… me siento útil y esto me hace sentir bien”, explica.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento profesional de Amparo Belenguer, que integra este formato dentro de la intervención terapéutica, apostando por metodologías innovadoras que combinan salud, comunicación y participación activa del paciente.

El podcast ofrece una visión cercana y realista del DCA, abordándolo desde diferentes perspectivas que combinan la experiencia personal con el enfoque profesional. Cada episodio pretende generar mayor comprensión, empatía y conocimiento social sobre el impacto de esta condición en la vida cotidiana.

El primer capítulo, ya disponible en Spotify, se centra en la perspectiva de la pareja, explorando cómo el daño cerebral adquirido influye en la convivencia, la relación y los procesos de adaptación conjunta.

Además de su valor terapéutico, el proyecto se plantea como una herramienta de sensibilización abierta a la ciudadanía, contribuyendo a visibilizar el DCA más allá del ámbito clínico y acercándolo desde una narrativa humana y accesible.

Con este lanzamiento, la Fundación refuerza su compromiso con la innovación en la intervención social y terapéutica, así como con la creación de espacios que fomenten la inclusión, el bienestar y la sensibilización. El proyecto cuenta también con la colaboración de Adcomunica.