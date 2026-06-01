El Festival Internacional del Viento amplía a siete los globos aerostáticos ante la alta demanda

La tercera edición del Festival Internacional del Viento, que se celebrará los días 6 y 7 de junio en las playas del Grao de Castellón, contará con un récord de siete globos aerostáticos para los vuelos cautivos gratuitos, dos más que en las ediciones anteriores.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha explicado que este aumento "responde a la creciente demanda que viene registrando esta experiencia por parte del público", destacando que los vuelos en globo "se han consolidado como uno de los principales reclamos del festival".

El año pasado participaron unas 900 personas al día en esta actividad y, gracias a la incorporación de dos nuevos globos, se espera superar esa cifra. "El incremento del número de globos permite mejorar la capacidad de atención y dar respuesta a una demanda que cada edición va en aumento", ha señalado Miralles.

La edil también ha recordado que "los vuelos cautivos en globo serán una actividad gratuita y el acceso se realizará por orden de llegada hasta completar aforo", con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de asistentes.

Además de esta propuesta, el festival incluirá más de 150 actividades y alrededor de 200 vuelos gratuitos de divulgación en avioneta biplaza, consolidándose como una de las grandes citas turísticas y familiares del inicio del verano en Castellón.