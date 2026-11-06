El Festival ARC Clàssica cierra su temporada con el concierto ‘Emergents’ en l’Alcora

El Festival ARC Clàssica pondrá este sábado, 7 de noviembre, el punto final a su temporada con el concierto ‘Emergents’, una propuesta dedicada al talento joven y a los nuevos intérpretes. El recital comenzará a las 19:00 horas en el Salón Gótico de l’Alcora y contará con la participación del pianista Miguel Pascual y del Hernal Duo, formado por Rubén Morcillo, flauta, y Núria Tamarit, piano. Los tres músicos fueron los ganadores de la pasada edición de ‘Preludis als Concerts’.Durante el acto también se anunciará el ganador de ‘Preludis als Concerts 2026’ y la dirección artística del festival presentará la programación prevista para 2027.

Las entradas pueden reservarse a través de la página web de ARC Produccions: arcproduccions.com/concerts.