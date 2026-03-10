La exposición sobre Paolo de San Leocadio en el Museu de Belles Arts de Castelló se despide este domingo

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) clausurará el próximo domingo 15 de marzo en el Museu de Belles Arts de Castelló la primera exposición realizada en España dedicada al pintor italiano Paolo de San Leocadio (Reggio nell’Emilia, 1447 – València, ca. 1520), considerado el introductor del Renacimiento en el país.

La muestra, inaugurada el pasado 20 de noviembre, ha reunido por primera vez un conjunto de obras que permite comprender en su totalidad la trayectoria artística del pintor, cuya llegada a València en 1472 supuso un punto de inflexión en la pintura española, hasta entonces dominada por el estilo hispanoflamenco.

El descubrimiento en 2004 de las pinturas de los ángeles músicos en la Catedral de València, durante la restauración de la bóveda barroca, permitió situar definitivamente a Paolo de San Leocadio como el artista que introdujo en España las técnicas y lenguajes propios del Renacimiento, desarrollando buena parte de su obra en la Comunitat Valenciana.

La exposición, producida por el Consorci de Museus y comisariada por los expertos Ximo Company e Isidro Puig, reúne un total de 14 obras maestras del Renacimiento, lo que supone aproximadamente la mitad de la producción conocida del artista. Las piezas proceden de instituciones como el Museo del Prado, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu de la Catedral de Barcelona o el Museo de Bellas Artes de València, entre otras.

Entre las obras expuestas destaca una pieza inédita, ‘Lamentación sobre Cristo muerto’ (hacia 1507-1508), procedente de la galería Caylus de Madrid y atribuida recientemente al pintor italiano por el propio Ximo Company.

La muestra también ha servido para profundizar en el estudio de la figura del artista mediante una jornada académica que reunió a especialistas de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de Lleida.

La huella del pintor en la Comunitat Valenciana

El recorrido de la exposición permite situar los momentos más destacados de la trayectoria de Paolo de San Leocadio, con especial atención a sus obras realizadas en localidades como Castelló, Vila-real o Gandía. Actualmente se sabe que el pintor residió aproximadamente la mitad de su vida en la Comunitat Valenciana, donde se conserva la mayor parte de su producción.

La muestra comienza con una reproducción digital a gran escala de los ángeles músicos de la Catedral de València, obra de Andreu Signes y Marta Negre, que permite contemplar con gran detalle estas pinturas que supusieron una auténtica revolución pictórica por su calidad técnica y narrativa.

Junto a la ‘Lamentación’, la exposición reúne también otras piezas poco conocidas como dos representaciones de la “Oración en el huerto”: una procedente del Museo del Prado que no estaba expuesta al público y otra perteneciente a una colección particular que llevaba más de cuatro décadas sin exhibirse.

Además, el recorrido incorpora tecnología multibanda que permite observar los trazos y dibujos iniciales del artista a través del análisis del espectro electromagnético, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el proceso creativo del pintor.

La exposición se completa con la recreación de un taller de pintura del siglo XV, con utensilios, pinceles y pigmentos similares a los que habría utilizado Paolo de San Leocadio, así como una explicación del proceso de elaboración de un retablo de la época, desarrollado por el especialista Xavier Ferragut.