Expertos alertan del estigma que sufren las personas con trastornos mentales, especialmente en entornos vulnerables

Los expertos participantes en la mesa redonda “Salud Mental, Exclusión y Acompañamiento Comunitario”, organizada por Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, han denunciado el estigma social que siguen sufriendo las personas con trastornos mentales, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

El encuentro, celebrado en el salón de actos de la Fundació Caixa Castelló y organizado con la colaboración de esta entidad y de adComunica, ha servido para visibilizar y reflexionar sobre la estrecha relación entre salud mental y exclusión social.

Durante la sesión se puso de manifiesto que los trastornos mentales se duplican en personas vulnerables, tal y como recoge el último Informe FOESSA, que subraya la necesidad de superar un modelo puramente clínico y abordar también las causas estructurales y sociales.

Enfoque humanista y atención comunitaria

En la mesa redonda participó el psiquiatra y terapeuta José Vicente Pérez-Fuster, del Instituto Gestalt, quien defendió un planteamiento humanista y existencialista para abordar los problemas relacionados con la salud mental.

Por su parte, Francisco Zacarés, gerente de la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desemparats, apostó por una atención comunitaria centrada en la persona.

Sara Fernández, psicóloga y responsable del “Proyecto Bienestar” de Cáritas Diocesana, reclamó una responsabilidad compartida para afrontar la vinculación entre trastornos mentales y exclusión social, y pidió “una mejor comunicación y coordinación entre todos los recursos disponibles en materia de salud mental”.

La mesa fue moderada por el periodista Ximo Górriz, coordinador de adComunica.

“Proyecto Bienestar”

El “Proyecto Bienestar”, impulsado por Cáritas Diocesana en marzo de 2025, nació como un espacio de escucha y acompañamiento emocional, pero ha evolucionado hacia una herramienta de intervención psicológica básica y especializada, complementaria a la red pública.

En los últimos seis meses ha atendido a 29 personas, principalmente jóvenes, de las cuales 12 han finalizado el proceso con resultados positivos. Actualmente se interviene de forma continuada con cinco personas cada semana.

“Hoy lo entendemos no solo como un espacio de acompañamiento, sino como un recurso de intervención psicológica para personas cuyas necesidades no están cubiertas por otros servicios. La realidad es más compleja de lo que inicialmente pensábamos”, señala Sara Fernández, quien destaca que el perfil mayoritario de las personas atendidas corresponde a migrantes menores de 25 años.

Datos en España y en el mundo

En España, el 21,2% de la población consultó el pasado año a un profesional sanitario por problemas de salud mental o malestar psicológico o emocional, según la tercera oleada del Barómetro Sanitario 2025 del Ministerio de Sanidad y el CIS. El porcentaje es mayor entre jóvenes de 18 a 24 años (32,9%), seguido del tramo de 35 a 44 años (30,9%).

A escala global, la Organización Mundial de la Salud estima que más de mil millones de personas padecen algún trastorno mental y recalca que la necesidad de actuar en este ámbito es “indiscutible y urgente”, al considerar la salud mental como parte integral del bienestar.