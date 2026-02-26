Los Enfermeros exigen más seguridad en hospitales y centros de salud tras el asesinato machista de una enfermera en Benicàssim

El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) ha centrado una reunión institucional celebrada en su sede en la necesidad urgente de reforzar la seguridad en hospitales y centros de salud tras el asesinato machista de Ana, una enfermera en su puesto de trabajo en Benicàssim.

En el encuentro participaron el vicepresidente del COECS, Francisco Pareja; la directora territorial de Sanidad en Castellón, Eva Suárez; y la portavoz de Sanidad del Partido Popular en Les Corts, Nieves Martínez. La cita sirvió para trasladar a la Administración la preocupación del colectivo por la falta de medidas preventivas en los recintos sanitarios.

Pareja calificó de “inaceptable” que, a diferencia de otros edificios oficiales con gran afluencia de público, los centros sanitarios no cuenten con vigilantes jurados ni arcos de seguridad que impidan la entrada de armas. “Es incomprensible que hospitales y centros de salud no dispongan de estas mismas medidas para evitar que alguien pueda atacar a profesionales o pacientes”, advirtió.

El vicepresidente del COECS anunció además que el Colegio se personará como acusación particular en el caso del asesinato de la enfermera, con el objetivo de “llegar hasta las últimas consecuencias legales y defender la dignidad de la profesional”.

Durante la reunión también se abordaron otras cuestiones relacionadas con la situación de la enfermería, pero el eje principal fue la protección de los profesionales sanitarios ante posibles agresiones, una reivindicación que el Colegio considera prioritaria tras lo sucedido en Benicàssim.

Como conclusión del encuentro, el COECS se comprometió a seguir trasladando a la Administración sus demandas para garantizar entornos laborales seguros en el ámbito sanitario.