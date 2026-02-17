Benicàssim homenajea y recuerda en un minuto de silencio a Ana, asesinada por su expareja

LEER MÁS El detenido por el asesinato de su expareja pasará a disposición judicial este miércoles

Los vecinos de Benicàssim (Castellón), junto a la corporación municipal y los compañeros y amigos de Ana, la mujer asesinada ayer a manos de su expareja en el centro de salud en el que trabajaba como enfermera, han guardado un minuto de silencio para condenar los hechos.

Ana, enfermera de 64 años y madre de dos hijos, fue asesinada a mediodía de este lunes ayer por su expareja, de 70, mientras trabajaba en el centro de salud de la localidad. Fue asistida por sus propios compañeros y trasladada al Hospital General de Castellón, pero finalmente falleció.

Esta profesional sanitaria tenía un canal en la plataforma Youtube, en el que daba consejos sobre cuidados, y en el que también hablaba sobre cómo afrontar rupturas sentimentales sin odio.

Compañeros de Ana han asistido al acto y se han mostrado desolados. Han destacado que la víctima era una "gran compañera, una gran profesional y una gran amiga".

Varias mujeres reaccionan durante el minuto de silencio en condena del asesinato machista de la enfermera del centro de salud de Benicàssim (Castellón). | EFE/Andreu Esteban

La alcaldesa de la localidad, Susana Marqués ha leído un texto antes del minuto de silencio visiblemente afectada y ha asegurado que el nombre de Ana "se ha quedado suspendido en los pasillos de un lugar que debería ser de refugio y de cuidado". "En el centro de salud, donde se cuida y se salva la vida, la tuya fue arrebatada por una persona que un día prometió quererte", ha señalado.

Marqués ha trasladado su rabia, tristeza e impotencia y "es imposible no pensar en ti, en una mujer con historia, con miedos y valentías, con personas que te queríamos, con sueños pendientes y con rutinas sencillas que no hacían daño a nadie".

"Eras hija, madre, amiga, compañera y tu muerte no es una cifra más, sino el reflejo de una violencia otras veces callada que lamentablemente atraviesa nuestras calles y nuestras casas", ha indicado.

"Ojalá esta carta te devuelva la paz que te fue negada en tus últimos momentos de vida y ojalá estas letras pudieran consolar a quienes hoy lloramos tu ausencia y que tu recuerdo sea semilla de conciencia y de cambio", ha agregado.

La alcaldesa de Benicàssim (Castellón), Susana Marqués (2ª i), durante el minuto de silencio mantenido este martes en condena del asesinato machista de Ana María, la enfermera de 64 años del centro de salud de Benicàssim (Castellón) asesinada ayer lunes por su expareja, de 70 años. | EFE/Andreu Esteban

La alcaldesa ha asegurado estar "consternada" como vecina de Benicàssim, como alcaldesa y muy "conmocionada" como los vecinos que "conocíamos bien a Ana y que han sido atendidos en ese centro de salud donde se debe cuidar a las personas y donde ella ha perdido desgraciadamente la vida".

En este momento "es necesario apoyar a la familia, acompañarla en esta pérdida tan grande y, sobre todo, a los compañeros profesionales del centro de salud que han tenido que vivir uno de los episodios más lamentables que se puede vivir como ver que la vida de una compañera se te va de las manos".

La alcaldesa ha recordado que se han decretado dos días de luto oficial y se ha celebrado el minuto de silencio acompañada y "apoyada de todas las instituciones que velamos porque estas cosas no tengan que ocurrir y que como sociedad no tenemos que tolerar y mucho menos normalizar".

Por ello ha instado a que este hecho sea una "lección" para "remover conciencias y que no vuelva a pasar".

Marqués ha señalado que es necesario que esta muerte no sea en vano, "ni esta ni ninguna de las que ocurren en estos casos de violencia" que "deberían remover conciencias para que cuando escuchamos gritos o sabemos o sospechamos, demos la voz de alerta".

Vista general del minuto de silencio mantenido este martes en condena del asesinato machista de Ana María, la enfermera de 64 años del centro de salud de Benicàssim (Castellón) asesinada ayer lunes por su expareja, de 70 años. | EFE/Andreu Esteban

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García, ha recordado que el suceso se produjo "a la luz del día en un centro público y el asesino está detenido".

La subdelegada ha mostrado su deseo de que "todo el peso de la ley caiga sobre el asesino machista" y ha trasladado un mensaje de pésame y apoyo a la familia y compañeros. García ha recordado que no constaban denuncias previas ni el caso estaba en el sistema VioGén.

"Cada víctima nos golpea el corazón", ha dicho la subdelegada y ha apelado a la unidad para la cual "trabaja cada día el Gobierno de España". Y ha recordado que "el negacionismo de la violencia de género mata y alimenta a los violentos".