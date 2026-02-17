El detenido por el asesinato de su expareja pasará a disposición judicial este miércoles

LEER MÁS Benicàssim homenajea y recuerda en un minuto de silencio a Ana, asesinada por su expareja

El hombre detenido por el asesinato machista de su expareja este lunes en Benicàssim (Castellón) pasará mañana miércoles a disposición judicial, según ha afirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha mostrado su repulsa a la violencia machista.

Bernabé ha presidido este martes en la sede de la delegación del Gobierno un minuto de silencio en señal de condena al asesinato de Ana María, una enfermera de 64 años del centro de salud de Benicàssim (Castellón) que fue asesinada ayer lunes por su expareja.

Ha destacado la mujer no estaba en el sistema 'viogen' ni había denuncias previas por maltrato o violencia machista, y ha avanzado que el detenido pasará este miércoles a disposición judicial.

"Nos sumamos al dolor de su familia, de sus hijos, de todos los familiares y amigos de Ana María, al dolor del municipio de Benicàssim", ha manifestado Bernabé, quien ha mostrado "la condena más absoluta a la violencia machista, a la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo".

También ha condenado "todos los discursos negacionistas que no contribuyen ni ayudan a combatir uno de los principales terrorismos que se producen en nuestro país contra las mujeres, que es la violencia machista".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preside el minuto de silencio en condena del asesinato machista de Ana María, la enfermera de 64 años del centro de salud de Benicàssim (Castellón) asesinada ayer lunes por su expareja, de 70 años. | EFE/Biel Aliño

Ana María, enfermera de 64 años del centro de salud de Benicàssim (Castellón), fue asesinada ayer lunes por su expareja, de 70 años, lo que la convierte en la séptima víctima mortal de violencia machista en 2026 y la primera de este año en la Comunitat Valenciana.

La víctima, de nacionalidad española -al igual que su expareja- fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y trasladada después al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente falleció.