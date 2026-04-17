Los embalses de Castellón rozan niveles máximos y aseguran la campaña de riego

Los embalses de la provincia de Castellón presentan una situación hídrica favorable, con niveles elevados que garantizan el suministro de agua de cara a los próximos meses. En concreto, los sistemas del Millars, Palancia y Sènia se sitúan al 68,20 % de su capacidad.

Destacan infraestructuras como los embalses de Sitjar, Regajo o Ulldecona, que superan el 83 % y se encuentran prácticamente al máximo de su volumen estacional permitido, según las normas de explotación.

Por su parte, el embalse de Arenós, el de mayor capacidad de la provincia, almacena 63,48 hectómetros cúbicos, lo que representa el 57,24 % de su capacidad, mientras que el de María Cristina alcanza el 69 %, con 12,70 hectómetros cúbicos.

En el conjunto de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las reservas se sitúan en torno al 69 %, con 1.943 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone el segundo mejor dato de los últimos 35 años. Unas cifras que permitirán afrontar con garantías la próxima campaña de riego.

El director técnico del organismo, Manuel Torán, ha subrayado que el actual año hidrológico está siendo “más húmedo de lo normal”, lo que ha favorecido la recuperación de los recursos hídricos. En este sentido, ha destacado que “hemos almacenado agua en los embalses, los ríos han registrado mayores aportaciones, los acuíferos se han recargado y, además, las personas usuarias de riego han visto reducidas las necesidades de sus cultivos gracias a la mayor humedad del suelo”.