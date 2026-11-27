La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en Oropesa por su presunta implicación en delitos de robo con violencia y tráfico de drogas. Las detenciones se han producido en dos actuaciones policiales diferentes, desarrolladas en colaboración con la Policía Local del municipio.

La primera investigación se remonta al pasado mes de septiembre, cuando un hombre fue asaltado mientras se disponía a salir de su vehículo. El presunto autor le habría sustraído el coche. Tras varias gestiones y la coordinación entre los distintos cuerpos policiales, los agentes consiguieron identificar, localizar y detener al sospechoso, de 26 años.

La segunda detención tuvo lugar el 20 de noviembre, cuando los agentes dieron el alto a un vehículo y localizaron en su interior más de diez gramos de cocaína y dinero en efectivo que el conductor llevaba oculto. El detenido, de 21 años, está acusado de un presunto delito de tráfico de drogas. Ambos arrestados, junto con las diligencias policiales, han sido puestos a disposición judicial.