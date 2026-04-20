La Diputación pedirá al Gobierno reactivar las obras de la N-232 y mejorar varias vías de la provincia

La Diputación Provincial de Castellón llevará al pleno ordinario de abril, que se celebra este martes 21, una moción en la que instará al Gobierno de España a reactivar las obras de la N-232 y a reforzar distintas infraestructuras viarias de la provincia.

El texto reclama la reanudación “inmediata” y la finalización del tramo de la N-232 comprendido entre la Masía de la Torreta y Morella Sur, con el objetivo de ejecutar íntegramente el proyecto en el menor plazo posible.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha defendido la importancia de esta vía al señalar que se trata de una infraestructura “estratégica y esencial que conecta el norte de España con la costa del Mediterráneo”. En este sentido, ha pedido explicaciones al Gobierno central por la paralización de las obras.

“Los castellonenses merecen respuestas y soluciones, un Gobierno de España que gobierne y que actúe con responsabilidad, que cumpla con lo que se comprometió”, ha afirmado Barrachina, quien ha añadido que las obras se iniciaron el pasado año pero han quedado suspendidas en 2026 “sin que haya habido una comunicación que explique esta suspensión”.

La dirigente provincial ha advertido además de las consecuencias de esta situación: “No podemos permitir que una infraestructura de estas características permanezca paralizada sin explicaciones. Este incumplimiento no solo refleja la falta de seriedad en la gestión pública, sino que pone en riesgo a las personas que cada día circulan por esta vía”.

Reclamación de inversiones en otras carreteras

El vicepresidente de la Diputación y portavoz del equipo de gobierno, Héctor Folgado, ha ampliado las demandas incluidas en la moción y ha pedido actuaciones en otras infraestructuras viarias de la provincia.

Entre ellas, ha citado la mejora de la autovía A-7 en el interior y la conexión entre Vilanova d’Alcolea y La Jana, un proyecto de unos 48 kilómetros con una inversión estimada de 349,7 millones de euros.

Folgado ha señalado que se trata de actuaciones “fundamentales para garantizar la cohesión territorial y el acceso a oportunidades en el mundo rural”.

Otras actuaciones incluidas en la moción

La iniciativa también pide la mejora de la N-240 en su conexión entre Valencia y Castellón a través del enlace con la N-225, así como la ejecución del paso inferior en la N-232 a su paso por Sant Jordi, una actuación que consideran una demanda histórica del municipio.

Asimismo, la Diputación reclama avanzar en los accesos pendientes de la AP-7 en la provincia, especialmente en Benicàssim, Vila-real y Vinaròs.

“Castellón necesita hechos, inversiones y voluntad política real para no quedarse atrás en materia de infraestructuras”, ha concluido Folgado, quien ha defendido que las comunicaciones son clave para el desarrollo económico, el empleo y la fijación de población en el territorio