La Guardia Civil de Castellón alerta de una estafa que exige dinero a cambio de devolver mascotas desaparecidas

La Guardia Civil de Castellón ha alertado sobre un tipo de estafa que aprovecha la preocupación de los propietarios de mascotas desaparecidas para obtener dinero de forma fraudulenta. Los delincuentes actúan después de que los dueños denuncien la pérdida de sus animales y difundan su búsqueda a través de redes sociales o mediante carteles informativos.

Según ha explicado la Comandancia, los estafadores contactan con las víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea y les aseguran que tienen a la mascota en su poder. A continuación, exigen el pago inmediato de una determinada cantidad de dinero para proceder a su devolución. Sin embargo, una vez realizado el pago y acordado un punto de encuentro, los supuestos halladores nunca se presentan y dejan de responder a las comunicaciones.

Ante esta situación, la Guardia Civil recomienda desconfiar de cualquier persona que solicite dinero por adelantado para devolver un animal perdido, verificar siempre la identidad de quien afirma haberlo encontrado y exigir pruebas recientes que acrediten que la mascota está realmente en su posesión. Además, aconseja no realizar pagos mediante Bizum, transferencias u otros medios hasta haber recuperado al animal y recuerda que la denuncia temprana de estos hechos es fundamental para prevenir nuevas estafas y facilitar la identificación de sus autores.