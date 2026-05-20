La Diputación impulsa la Feria de la Primavera Castelló Ruta de Sabor para promocionar el producto local

La Diputación Provincial de Castellón promociona los productos de temporada con la celebración de la Feria de la Primavera Castelló Ruta de Sabor, un evento que se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo en la plaza Huerto Sogueros de la capital.

El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha presentado la quinta edición de esta feria gastronómica, que volverá a convertir Castellón en “un punto de encuentro para saborear lo mejor de nuestra gastronomía, nuestros productos de proximidad y la riqueza culinaria de la provincia”.

Un escaparate del producto local

Durante tres días, el recinto se transformará en un gran escaparate de los productos adheridos a la marca Castelló Ruta de Sabor, con una zona expositiva donde se podrán adquirir alimentos locales y conocer a las empresas productoras.

Martínez ha destacado que “en nuestra tierra contamos con productos de gran calidad y esta feria es un gran escaparate para darlos a conocer”. En total, participarán 17 productores castellonenses como coexpositores, que mostrarán y venderán sus productos al público.

Gastronomía, turismo y territorio

El vicepresidente provincial ha subrayado la importancia de la gastronomía como “un eje turístico de primer nivel”, capaz de reforzar la competitividad de Castellón y diversificar la oferta más allá del tradicional modelo de sol y playa.

En este sentido, ha puesto en valor el potencial del interior de la provincia, donde “naturaleza, patrimonio, tradición y gastronomía se unen bajo la marca Castelló Ruta de Sabor”, convirtiéndose en un elemento diferencial del territorio.

Actualmente, la marca cuenta con más de 500 socios dentro de su club de producto, lo que, según la Diputación, consolida su papel como referente agroalimentario y turístico.

Degustaciones y alta cocina

La feria incluirá un completo programa de actividades con presentaciones de productos, demostraciones gastronómicas y degustaciones abiertas al público. Además, participarán restaurantes con Estrella Michelin como Atalaya, Cal Paradís y Raúl Resino, que ofrecerán exhibiciones culinarias durante el evento.

El horario será el viernes 29 y sábado 30 de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 22:00 horas, mientras que el domingo 31 abrirá de 11:00 a 15:00 horas.

Desde la Diputación se ha invitado a la ciudadanía a acercarse a Huerto Sogueros para disfrutar de esta cita que busca “poner en valor el producto de proximidad y la cocina castellonense” y “descubrir sabores auténticos, tradición, innovación y el talento de quienes hacen de Castellón un destino para disfrutar con los cinco sentidos”.