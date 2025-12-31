Diputación cierra el año de la apuesta por el agua y seguir haciendo una provincia de "bienestar"

La Diputación de Castellón cierra el año haciendo balance de una gestión marcada por la apuesta estratégica por el agua y el bienestar de los municipios de la provincia. La presidenta de la institución, Marta Barrachina, ha destacado que 2025 ha sido clave para sentar las bases de la garantía hídrica en todo el territorio con la creación del Consorcio Provincial de Aguas, entidad encargada de gestionar las infraestructuras del Plan Director de Abastecimientos. A ello se suman 14 actuaciones en materia de depuración de aguas en municipios de menos de 1.000 habitantes, con una inversión de 9,6 millones de euros, así como un nuevo acuerdo con la Generalitat para asegurar la depuración en 80 municipios más con otros 2,6 millones.

El compromiso con el bienestar social ha sido otro de los ejes del año, con el refuerzo de ayudas destinadas a la conciliación familiar, la atención domiciliaria y la autonomía personal. La Diputación ha asumido el coste del servicio Menjar a Casa para 285 usuarios y ha puesto en marcha nuevas iniciativas como el transporte a demanda para facilitar la movilidad en zonas rurales. Estas actuaciones se enmarcan en el plan Pobles amb Futur, que busca que vivir en municipios pequeños sea una oportunidad, junto a inversiones en infraestructuras viarias que alcanzan los 9,5 millones de euros anuales y un total de 35 millones durante la legislatura.

En el ámbito del desarrollo y la cohesión territorial, la institución provincial ha impulsado el Plan Futur Província para fortalecer la competitividad económica y atraer inversiones, además de sentar las bases de políticas de igualdad a través del Consell Provincial de la Dona. La Diputación mantiene, además, su reivindicación de una financiación justa y la necesidad de unos Presupuestos Generales del Estado, reiterando su compromiso de seguir defendiendo los intereses de Castellón. De cara al próximo año, Barrachina ha asegurado que el objetivo sigue siendo trabajar por el futuro y el bienestar de los 135 municipios de la provincia.