Los bomberos trabajan para controlar un incendio en una empresa de muebles en La Vall d'Uixò

En el operativo participan cuatro dotaciones, junto con una unidad de mando y otra de jefatura.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón continúan trabajando en la extinción de un incendio en una empresa de muebles en La Vall d'Uixò.

El primer aviso se recibió sobre las 10:10 horas, y en ese momento se desplazaron al lugar dos dotaciones y una unidad de mando del parque Plana Baixa. Debido a la evolución del fuego, los efectivos han tenido que limitar los trabajos al exterior.

Alrededor de las 11:10 horas se sumaron al operativo cuatro dotaciones más, así como una unidad de mando y una unidad de jefatura.

