Lunes de lluvias fuertes y persistentes en Valencia, sur de Castellón y norte de Alicante

El último lunes del año estará marcado en la Comunitat Valenciana por los chubascos localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, que pueden ser localmente muy fuertes en la provincia de Valencia, sur de Castellón y litoral norte de Alicante.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota de nieve estará en torno a los 1.400-1.600 metros, las temperaturas máximas no cambiarán o subirán ligeramente, y el viento soplará en el litoral moderado del este y noreste, girando por la tarde a norte y noroeste, y en el resto flojo de dirección variable, predominando la componente norte.

Para el martes se espera cielo poco nuboso, con brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones del interior; temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, y heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte.

El viento soplará en el norte de Castellón e interior de Alicante moderado del noroeste, y en el resto flojo de componente oeste con aumentos ocasionales de intensidad en puntos del interior.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido:

Castellón: 15 y 9,2 grados

València: 14,7 y 8,3 grados

Alicante: 16,1 y 9,5 grados

Pronóstico marítimo:

- Aguas costeras de Castellón: viento del noreste fuerza 3 a 5, amainando por la tarde a 2 a 4. Marejada disminuyendo por la tarde a marejadilla. Mar de fondo del este de 1 metro. Aguaceros y tormentas.

- Aguas costeras de Valencia: viento del este y noreste fuerza 3 a 5, amainando durante la tarde a noreste 2 a 4. Marejada disminuyendo a marejadilla por la tarde. Mar de fondo del noreste de 1 metro. Aguaceros y tormentas.

- Aguas costeras de Alicante: viento del este y noreste 3 a 5, amainando por la tarde a norte 2 a 4. Marejada ocasionalmente fuerte marejada disminuyendo por la tarde a marejadilla localmente marejada. Mar de fondo del este de 1 metro. Aguaceros y alguna tormenta.