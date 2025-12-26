Aviso amarillo por nevadas al interior norte de Castellón por encima de los 1.000 metros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes el aviso amarillo por nevadas en el interior norte de Castellón, con acumulados de 5 centímetros en 24 horas por encima de los mil metros.

El aviso ha dado comienzo a las 09:00 horas y finalizará a las 00:00 horas de este sábado, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 %.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha activado también el nivel amarillo por nevadas en el interior norte de Castellón, mientras da por finalizadas el resto de alertas en la Comunitat.

Los bomberos movilizan maquinaria pesada

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado a primera hora de esta mañana a la zona dos equipos de la Unidad de Maquinaria Pesada y Logística (UML) con equipos quitanieves y salero para la realización de rutas de nevadas en la zona de Els Ports.

El consorcio de bomberos señala asimismo de que en Els Ports continúa nevando e insiste en tener precaución y si es posible evitar circular por carreteras afectadas.

Por su parte, Aemet ha informado de que en Vilafranca se están registrando precipitaciones que se alternan con momentos de nieve, lo cual es síntoma de que la cota de nieve está subiendo y ya hay nieve débil por encima de los 900 metros.