Detenido en Benicarló un hombre tras robar 660 euros a dos víctimas con arma blanca

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años como presunto autor de dos delitos de robos con violencia e intimidación en la localidad de Benicarló.

La investigación se inició tras la denuncia de una persona que fue víctima de un atraco con navaja en una zona aislada. Durante el asalto, el detenido le sustrajo 510 euros y le arrancó del cuello un cordón de oro, provocándole lesiones por las que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario.

Días después, en la misma zona, el sospechoso volvió a actuar, agrediendo a otra víctima con una navaja y golpeándole en el rostro. En esta ocasión, se llevó 150 euros, siendo necesaria también la asistencia sanitaria de la víctima.

Tras recabar los datos pertinentes y realizar las comprobaciones oportunas, la Guardia Civil logró identificar, localizar y detener al hombre como presunto autor de ambos robos con violencia.

La detención se produjo la tarde del 22 de diciembre de 2025, y el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Vinaròs, que decretó su ingreso en prisión.

La operación ha sido llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Benicarló.