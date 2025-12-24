Navidad en Castellón con ambiente invernal pero sin lluvias intensas

La provincia de Castellón celebrará la Navidad con cielos nubosos y temperaturas frescas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se esperan máximas alrededor de 15 ºC y mínimas cercanas a 2 ºC, con posibilidad de chubascos débiles durante la mañana, especialmente en el litoral y algunas zonas del interior.

Durante la jornada, la nubosidad se mantendrá variable, aunque no se prevén precipitaciones intensas ni fenómenos meteorológicos adversos. La tarde y la noche continuarán con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente.

El patrón meteorológico previsto corresponde al habitual en diciembre en la zona, con inviernos suaves y lluvias ocasionales. A los ciudadanos se les recomienda abrigo y precaución en caso de lluvia ligera, especialmente a quienes realicen desplazamientos o actividades al aire libre.