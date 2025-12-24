CCOO alerta de posibles impagos en la residencia municipal de Almassora si no se desbloquea una subvención

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Comarques del Nord ha denunciado este lunes que la paralización de la subvención correspondiente al último trimestre de 2025 para la Residencia Municipal de Personas Mayores Vicente Vilar Morella podría impedir el pago de las nóminas del personal y a proveedores del centro.

Según ha informado el sindicato, el interventor del Ayuntamiento de Almassora ha bloqueado dicha partida económica, una decisión que, de mantenerse, podría afectar tanto al cobro de salarios como al pago de suministros básicos como electricidad, alimentos o productos de higiene.

La dirección de la residencia convocó de manera urgente a la plantilla tras recibir la comunicación por parte de la presidenta del Consejo de Administración. En esa reunión, según CCOO, se trasladó al personal que el Ayuntamiento no ha aportado informes ni documentación que justifiquen la paralización de la subvención.

El sindicato señala que esta financiación resulta esencial para el funcionamiento del centro, ya que permite afrontar el pago a proveedores y garantizar las nóminas del personal. CCOO advierte de que la falta de recursos podría tener consecuencias a corto plazo en la atención a las personas residentes, al no poder asegurarse la cobertura de necesidades básicas como la alimentación o la higiene.

CCOO también ha subrayado el malestar generado entre los trabajadores ante la posibilidad de no percibir sus salarios o pagas extraordinarias en fechas próximas a la Navidad, así como la preocupación de las personas usuarias y sus familias por el mantenimiento de la calidad asistencial.

Por ello, el sindicato ha reclamado al Ayuntamiento de Almassora que abone de forma inmediata la subvención pendiente y ha anunciado una concentración de protesta el próximo día 30, a las 12.00 horas, frente al consistorio.