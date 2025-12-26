seguridad

La Guardia Civil realiza un simulacro antiterrorista en Castellón y Teruel

Las Comandancias de Castellón y Teruel evaluaron su respuesta ante un ataque con armas de fuego, mientras se activan medidas preventivas hasta el 8 de enero

Onda Cero Castellón

CASTELLÓN |

La Guardia Civil realiza un simulacro de atentado terrorista en una zona comercial de Laguna de Duero (Valladolid)
La Guardia Civil realiza un simulacro de atentado terrorista en una zona comercial de Laguna de Duero (Valladolid) | Guardia Civil

En el marco de las medidas correspondientes al nivel 4 del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, la Guardia Civil ha llevado a cabo un simulacro de atentado terrorista con la participación de las Comandancias de Castellón y Teruel.

El ejercicio de mesa consistió en valorar la actuación de las unidades ante un ataque con armas de fuego a varios ciudadanos dentro de un establecimiento comercial. El objetivo principal fue comprobar la eficacia de los protocolos, agilizar la comunicación entre unidades de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales, y, en su caso, aplicar medidas correctoras.

Además, desde las 15:00 horas del 19 de diciembre de 2025 hasta las 15:00 horas del 8 de enero de 2026, la Guardia Civil reforzará sus dispositivos policiales, las medidas preventivas de vigilancia y las de respuesta antiterrorista, para garantizar la seguridad en eventos y desplazamientos durante la época navideña, cuando aumenta la afluencia de ciudadanos.

