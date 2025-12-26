La Guardia Civil realiza un simulacro antiterrorista en Castellón y Teruel

En el marco de las medidas correspondientes al nivel 4 del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, la Guardia Civil ha llevado a cabo un simulacro de atentado terrorista con la participación de las Comandancias de Castellón y Teruel.

El ejercicio de mesa consistió en valorar la actuación de las unidades ante un ataque con armas de fuego a varios ciudadanos dentro de un establecimiento comercial. El objetivo principal fue comprobar la eficacia de los protocolos, agilizar la comunicación entre unidades de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales, y, en su caso, aplicar medidas correctoras.

Además, desde las 15:00 horas del 19 de diciembre de 2025 hasta las 15:00 horas del 8 de enero de 2026, la Guardia Civil reforzará sus dispositivos policiales, las medidas preventivas de vigilancia y las de respuesta antiterrorista, para garantizar la seguridad en eventos y desplazamientos durante la época navideña, cuando aumenta la afluencia de ciudadanos.