Castellón incrementa a 30.000 las visitas mensuales al Ecoparque gracias a las bonificaciones

El Ayuntamiento de Castellón ha informado que más de 67.900 vecinos podrán beneficiarse de una bonificación del 3% en el recibo de la basura si lo tienen domiciliado. Además, quienes hayan realizado al menos siete visitas al Ecoparque durante el año recibirán una reducción del 50% en la tasa de basura para 2026.

El concejal de Economía, Juan Carlos Redondo, ha señalado que “desde que el Ayuntamiento activó estas bonificaciones, las visitas al Ecoparque han pasado de 1.000 a cerca de 30.000 mensuales, acumulando hasta diciembre un total de 281.600 visitas”. Según Redondo, estos datos reflejan “una mayor concienciación medioambiental y un incremento del reciclaje entre los vecinos”.

El Ecoparque permite bonificaciones de entre el 30% y el 50%, mientras que la domiciliación bancaria del recibo supone un 3% adicional, lo que puede suponer una reducción significativa en la factura de los vecinos en 2026.