La Diputación de Castellón instala 469 señales inteligentes para proteger a ciclistas en 40 puertos de montaña

La Diputación de Castellón ha completado un ambicioso proyecto de seguridad vial que dota a 40 puertos de montaña de la provincia con 469 señales inteligentes e informativas, con el objetivo de proteger a los ciclistas y reforzar el posicionamiento de Castellón como destino de cicloturismo. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha visitado uno de los paneles, que advierte a los conductores de la presencia de ciclistas en la vía mediante sensores de movimiento y luces LED, y destacó que “la provincia de Castellón es un paraíso para el ciclismo y este deporte es riqueza para nuestra tierra”.

El proyecto, desarrollado a través del Patronato de Turismo y con un presupuesto de 349.353 euros, incluye señales de inicio y fin de tramo, precaución, intermedias y de peligro, así como indicadores de cruces y salidas de bicicletas. De ellas, 59 están equipadas con sensores que detectan el paso de ciclistas y activan luces de advertencia a los vehículos, además de contabilizar el número de bicicletas que circulan por cada puerto. Según Barrachina, estas herramientas no solo mejoran la seguridad de los deportistas, sino también de todos los usuarios de la carretera.

El proyecto fomenta el cicloturismo, una disciplina que combina deporte, salud y desarrollo económico. Castellón, segunda provincia más montañosa de España, refuerza así su marca “Club de Producto Castellón Cycling” como un destino seguro y de calidad durante todo el año, promoviendo un turismo desestacionalizado que atrae a aficionados y profesionales de la bicicleta a sus rutas y puertos de montaña.