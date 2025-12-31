El Ayuntamiento ultima el dispositivo especial de seguridad para la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Castelló ultima el dispositivo especial de seguridad para la Cabalgata de Reyes, que se celebrará el próximo 5 de enero a partir de las 18.30 horas. El operativo estará integrado por 54 policías locales y agentes de movilidad, 12 bomberos y 17 profesionales sanitarios, que estarán presentes durante todo el recorrido para garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de participantes y asistentes.

La llegada de Sus Majestades de Oriente al Grao, prevista a las 16.00 horas, contará con un dispositivo específico coordinado por once efectivos, mientras que las cabalgatas de los Reyes Magos en los barrios dispondrán de un operativo de ocho efectivos. Todos estos dispositivos han sido coordinados de forma conjunta entre las distintas áreas municipales implicadas.

El Palau de la Festa ha acogido la reunión técnica en la que se han ultimado los detalles en materia de seguridad, sanidad y movilidad, con la participación de representantes municipales, cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, Protección Civil y la Junta de Fiestas. El objetivo ha sido coordinar el desembarco de los Reyes en el puerto del Grao y el posterior recorrido de la Cabalgata por las calles de la ciudad hasta la Plaza Mayor.

En materia de movilidad, se prevén cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento a lo largo del itinerario tanto en el Grao como en el centro de Castelló. Los cierres se iniciarán de forma progresiva desde las 14.00 y 15.00 horas, según la zona, y se habilitarán desvíos alternativos, con el fin de facilitar la celebración del evento y minimizar las afecciones al tráfico.