Nochevieja por todo lo alto en Castellón con preludio para los más pequeños

Castellón afronta las últimas horas del año con los niños como grandes protagonistas de la programación navideña, especialmente gracias al éxito de los talleres y actividades infantiles celebrados en la Plaza Mayor, el Parque de la Panderola del Grao y en distintos barrios de la ciudad.

Uno de los actos más esperados tendrá lugar esta mañana del 31 de diciembre a partir de las 11 del mediodía con la Nochevieja Infantil, que se celebrará en la Puerta del Sol, con animación, espectáculos de baile y coreografías, música y una gran fiesta pensada para que los más pequeños puedan vivir la experiencia de las doce campanadas.

Tras la primera edición, este año se ha reforzado la iniciativa con el reparto de 1.200 cotillones, triplicando la cifra del año anterior, así como el reparto de gajos de clementina, apostando por un producto local que se ha convertido en una seña de identidad de la Nochevieja en Castellón. Tras las campanadas del mediodía, los niños podrán seguir disfrutando de la fiesta con una "peque disco" infantil.

De manera paralela, el Grao también contará con sus propias campanadas infantiles, que se celebrarán en el Edificio del Reloj, acercando esta celebración a las familias del distrito marítimo y reforzando el carácter descentralizado de la programación.

Asimismo, el Ayuntamiento volverá a apostar por la tradición de recibir el Año Nuevo con clementinas, en apoyo al producto local. El reparto de las 4.800 bolsitas se realizará de manera gratuita, en tres puntos el 31 de diciembre: en la plaza de la Pescadería, a partir de las 10.30 horas; durante las Campanadas Infantiles en la Puerta del Sol, desde las 11.00 horas; y en la Nochevieja del Reloj en el Grao, coincidiendo con las celebraciones en el Edificio del Reloj.

MÚSICA, PRESENTADORES Y FIESTA NOCTURNA DE ADULTOS

La despedida del año continuará por la noche con una completa programación musical en la Puerta del Sol, donde la música arrancará a partir de las 22.45 horas con la actuación en directo de Carlos Bru, a la que se sumará un espectáculo láser y audiovisual diseñado especialmente para la ocasión.

Las campanadas de Nochevieja estarán presentadas por Sandra Navarro y Jordi Vera, quienes dinamizarán los momentos previos a la llegada del Año Nuevo. Tras las doce campanadas, la pólvora, los efectos especiales y la música pondrán el broche final a la noche con la sesión del DJ Elías Posh, que animará la fiesta de inicio de 2026 en la Puerta del Sol, además de otras sorpresas musicales.

En el Grao, la celebración nocturna se vivirá también con intensidad. A partir de las 23.30 horas, el Edificio del Reloj acogerá la actuación de un DJ y el audiovisual "El Grau hacia el 2026", como antesala de las campanadas. Tras la entrada al nuevo año, la fiesta continuará de 1.00 a 5.00 horas en la Sala Grau, con la animación musical de la orquesta Wilton, completando una intensa Nochevieja en el distrito marítimo.

SAN SILVESTRE

Antes de la llegada de la noche, Castellón despedirá el año con la popular carrera San Silvestre, una prueba deportiva y festiva abierta a todos los públicos. La carrera, de cinco kilómetros, partirá desde el Parque Ribalta y recorrerá las principales calles de la ciudad, permitiendo a los participantes cerrar el año practicando deporte en un ambiente lúdico y participativo.