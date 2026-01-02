Detenidos en Paiporta a los autores de un robo con fuerza cometido en una vivienda de Torreblanca

La Guardia Civil de Castellón ha detenido en la localidad valenciana de Paiporta a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda de Torreblanca el pasado 29 de diciembre. La actuación se inició tras la denuncia del propietario del inmueble, quien sorprendió a uno de los individuos en el interior de su domicilio cuando acababa de sustraer 600 euros en efectivo, dándose a la fuga de manera inmediata.

Tras los hechos, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar el vehículo utilizado en la huida, un turismo de alquiler perteneciente a una empresa con sede en Paiporta. Las pesquisas llevaron a la identificación del presunto autor y, ante el riesgo de fuga, la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón organizó un amplio dispositivo policial para su localización.

El operativo culminó con la detención de los dos sospechosos en Paiporta, tras diversas labores de vigilancia y seguimiento. En el registro del vehículo y de las pertenencias de los detenidos, los agentes intervinieron una importante cantidad de dinero en efectivo, joyas y varios relojes de alta gama, además de guantes y una palanca, herramienta habitualmente utilizada para forzar accesos a viviendas.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y el material intervenido, han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Torrent.