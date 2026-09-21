La Diputación de Castellón destina 2,34 millones para combatir la despoblación en 91 municipios

La Diputación Provincial de Castellón destinará 2.349.551 euros a combatir la despoblación en 91 municipios de la provincia. La asignación de estos fondos se abordará en el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, que se celebra este martes, 22 de septiembre.

La aportación de la institución provincial replica la ayuda procedente de la Generalitat Valenciana, por lo que el Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el Despoblamiento contará en Castellón con casi 4,7 millones de euros.

El objetivo de estas ayudas es que los municipios beneficiarios puedan mejorar la prestación de los servicios públicos y favorecer el asentamiento de población.

91 municipios beneficiarios

Los fondos están dirigidos a los ayuntamientos de municipios con una población inferior a 300 habitantes y a aquellos que, pese a superar esa cifra, cumplen los requisitos establecidos por la Generalitat Valenciana para ser considerados municipios en riesgo de despoblación.

Entre los criterios establecidos figuran la densidad de población, el crecimiento demográfico, la tasa de crecimiento vegetativo, el índice de envejecimiento, el índice de dependencia y la tasa migratoria.

El vicepresidente provincial y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha señalado que el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana pretende proporcionar a los municipios en riesgo de despoblación recursos financieros para mejorar la prestación de los servicios públicos.

Folgado también ha destacado el esfuerzo inversor de la Diputación y su apuesta por el municipalismo a través del plan 'Més que mai', que contempla diferentes líneas de apoyo directo a los municipios de la provincia.

Entre ellas se encuentra el propio Fondo contra el Despoblamiento, junto al Fondo dirigido a municipios turísticos, el Plan Impulsa y el Fondo de Cooperación Municipal. Sobre este último, el vicepresidente provincial ha recordado que el presupuesto de 2026 contempla 15,2 millones de euros destinados directamente a la provincia para reforzar la autonomía municipal y la financiación local, especialmente en los municipios pequeños o con menos recursos.

Ayudas para los municipios más pequeños

La Diputación también ha impulsado otras líneas de ayuda dirigidas especialmente a los municipios de menor tamaño, entre ellas las destinadas al servicio de guardas rurales, el transporte a demanda, el Plan de Empleo, el Menjar a Casa y la conciliación familiar.

Según ha señalado Héctor Folgado, estas medidas buscan reforzar el apoyo de la institución provincial a los municipios para contribuir a mejorar los servicios que reciben sus vecinos.

Estos son los 91 municipios beneficiarios

Aín, Albocàsser, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Arañuel, Ares del Maestrat, Argelita, Atzeneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Benafigos, Benassal, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Castellfort, Castellnovo, Castillo de Villamalefa, Catí, Caudiel, Cervera del Maestre, Chóvar, Cinctorres, Cirat, Cortes de Arenoso, les Coves de Vinromà, Culla, Espadilla, Fanzara, Forcall, Figueroles, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Geldo, Herbers, Higueras, La Jana, Lucena del Cid, Ludiente, La Mata de Morella, Matet, Montán, Montanejos, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Pavías, Pina de Montalgrao, la Pobla de Benifassà, Portell de Morella, Puebla de Arenoso, Rossell, Sacañet, la Salzadella, San Rafael del Río, Santa Magdalena de Pulpis, la Serratella, Sierra Engarcerán, Sot de Ferrer, Teresa, Tírig, Todolella, Toga, Torás, El Toro, Torralba del Pinar, la Torre d'En Besora, la Torre d'En Doménec, Torrechiva, Traiguera, les Useres, Vall d'Almonacid, Vallat, Vallibona, Vilafranca, Vilanova d'Alcolea, Vilar de Canes, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Villores, Vistabella del Maestrat, Xert, Xodos, Zorita del Maestrat y Zucaina.