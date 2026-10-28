La Diputación de Castellón celebrará el 3 de noviembre el pleno extraordinario para aprobar el Presupuesto de 2027

La Diputación de Castellón celebrará el próximo 3 de noviembre un pleno extraordinario para aprobar el Presupuesto de 2027. Así lo ha comunicado este miércoles el vicepresidente y portavoz del Gobierno provincial, Héctor Folgado, a los grupos de la oposición.

La convocatoria llega después de las reuniones mantenidas la semana pasada por la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, y el propio Folgado con los representantes del PSPV, Compromís y Vox, con el objetivo de conocer y recoger sus propuestas para las cuentas del próximo ejercicio.

Pallarés ha destacado el trabajo desarrollado por la institución provincial y, especialmente, por el área Económica para poder convocar la sesión durante la primera semana de noviembre. Según ha señalado, el objetivo es aprobar el presupuesto «dentro del plazo y en la forma correspondiente».

Bienestar, desarrollo y oportunidades

Las cuentas provinciales para 2027 seguirán la hoja de ruta del Gobierno de la Diputación, que mantiene el bienestar de la ciudadanía, el desarrollo del territorio y la generación de oportunidades como ejes principales de su acción.

El pleno extraordinario del próximo 3 de noviembre será, por tanto, el paso previsto para someter a aprobación las cuentas de la institución provincial para el próximo año.