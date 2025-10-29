Diputación y ayuntamientos de toda la provincia convocan minuto de silencio por el aniversario de la Dana

Cuando se cumple un año de la tragedia más grande que ha asolado la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha declarado día de luto oficial al que se suman todas las instituciones de la provincia de Castellón.

El Ayuntamiento de Castellón ha convocado a las 12 del mediodía, frente al consistorio un minuto de silencio, como muestra del duelo y en recuerdo de todas las víctimas.

También habrá minuto de silencio a las 12, en la puerta del Palacio Provincial de Las Aulas y en las de los distintos centros de trabajo de la Diputación habrá, como muestra de respeto, recuerdo y solidaridad con las familias de las personas fallecidas y desaparecidas.

Además, prácticamente todos municipios de la provincia se han sumado a este minuto de silencio, es el caso de Nules, Almenara, Vistabella, Borril, Betxí, Vallat o Aín, entre otros muchos. También muchos centros de trabajo como cadenas de supermercados, han convocado a su trabajadores a guardar un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos y sus familiares,

Lo que si lleva días convocada es la concentración de la plataforma de Moviments Socials, a las 7 de la tarde en la plaza Mayor de Castellón. Habrá lectura de manifiesto en solidaridad de las víctimas, silencio y también manifestación para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat por respeto a las víctimas.