La Diputación aprueba inyectar a los municipios 15,2 millones a traves del Fondo de Cooperación Municipal

La Diputación de Castellón ha aprobado la inyección de 15,2 millones de euros para dar liquidez a los municipios de la provincia a través del Fondo de Cooperación Municipal tras guardar un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y como muestra de solidaridad y apoyo hacia los familiares y seres queridos.

Asimismo, con motivo de los tres días de luto decretados por el Gobierno de España, las banderas de la institución provincial ondean a media asta.

Con el presupuesto 2026 ya en vigor, el primer pleno ordinario del año, celebrado este martes, ha aprobado, con los votos a favor del equipo de Gobierno provincial, Compromís y Vox y la abstención del PSOE, la asignación correspondiente a cada uno de los municipios de la provincia con el fin de garantizar la autonomía municipal y fortalecer la financiación local, especialmente en los municipios pequeños o con menos recursos.

En total, se trata de 15,2 millones de euros que llegarán de forma directa a la provincia para garantizar recursos "frente a la infrafinanciación del Gobierno de España", ha expresado el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado.

El vicepresidente provincial ha recordado que la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, remitió, el pasado 23 de octubre, una carta a los alcaldes de la provincia, asegurando el Fondo de Cooperación Municipal y la asignación correspondiente, así como el importe del Plan Impulsa, "y les dijo que todo ello se haría a la mayor brevedad posible". "Hoy, 11 días hábiles después del inicio del año, en el primer pleno ordinario del 2026, la presidenta de la Diputación cumple con la palabra dada a todos los alcaldes y alcaldesas", ha incidido Héctor Folgado.

En otro orden de cosas, el pleno, por unanimidad, se ha unido en la defensa de los sectores productivos del territorio, el medio ambiente y el control democrático ante el acuerdo comercial UE-Mercosur. Al respecto, todos los grupos políticos con representación en la Diputación han aprobado una declaración institucional para mostrar su "profunda preocupación" ante el acuerdo comercial, tanto por su contenido -por el grave riesgo que supone para el sector agrario y ganadero, el medio ambiente y el equilibrio territorial-, como por la forma "antidemocrática" en que se ha impulsado su aplicación previa, sin ratificación previa del Parlamento Europeo.

Así, a través de la declaración institucional, la Diputación de Castellón insta al Gobierno de España para que exija a la Comisión Europea, además de las cláusulas de salvaguarda, inspecciones en origen, con el objetivo de que se cumplan las exigencias fitosanitarias y medioambientales que se exigen a la Unión Europea. También exigen la reciprocidad plena en materia ambiental, sanitaria y laboral en cualquier acuerdo comercial internacional.

EXCLUSIÓN FINANCIERA Y LEY DE COSTAS

La sesión plenaria celebrada este martes en la Diputación también ha aprobado otras mociones a través de las cuales la institución provincial clama, también por unanimidad, contra la exclusión financiera y por la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Costas.

En primer lugar, el pleno ha aprobado una moción para combatir la exclusión financiera en municipios rurales de la provincia. Así, a través del texto aprobado, la Diputación de Castellón insta al Gobierno de España a tramitar para su aprobación la Ley de Servicios Bancarios para municipios en riesgo de despoblación y con exclusión financiera, paralizada en la Mesa del Congreso de los Diputados.

Asimismo, la Diputación de Castellón se compromete a liderar frente a las administraciones competentes, la reivindicación contra la exclusión financiera, además de no considerar las oficinas móviles semanales como una solución suficiente, especialmente en municipios con actividad turística o población envejecida, e instar a mejorar los horarios, frecuencias y servicios.

En materia de protección del litoral, la Diputación de Castellón instará a la Mesa del Congreso de los Diputados a que tramite de forma urgente la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre, remitida por el Senado en marzo de 2024.

Esta reivindicación se llevará a cabo a través de la moción aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos con representación en la institución provincial.

En este punto, el portavoz de Compromís, David Guardiola, ha subrayado que la actual Ley de Costas es "injusta e ineficaz" y está, "desfasada". "Confiamos en el cambio de esta ley y esperemos que vaya acompañado de voluntad política y no de discursos electoralistas", ha añadido.

La socialista María Jiménez ha asegurado dirigiéndose a los 'populares' que lo que les pasa es que "hacen ruido para intentar esconder toda la inversión que está haciendo el Gobierno en la costa de Castellón, pues se han invertido más de 30 millones de euros". "Queda mucho por hacer porque Rajoy invirtió cero euros en la regeneración de la costa de Castellón", ha apuntado.

Por su parte, el diputado del PP José María Andrés, ha acusado al PSPV de defender "lo indefendible" y ha afirmado que lo que tienen que hacer es "exigir al Gobierno que acelere las obras de regeneración en la provincia". "De 30 obras solo se han anunciado o ejecutado cinco, lo que demuesta la falta de compromiso del Gobierno con la provincia. Seguiremos defendiendo a la provincia y a sus viviendas singulares", ha concluido.