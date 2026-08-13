La Diputación amplía las Unidades de Conciliación Familiar a 39 municipios de Castellón

La Diputación de Castellón ha aprobado la resolución definitiva de las ayudas destinadas a financiar las Unidades de Conciliación Familiar (UCF) en municipios de menos de 1.500 habitantes. En total, 39 localidades se beneficiarán de esta convocatoria, con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar y contribuir a fijar población en los pequeños municipios de la provincia.

La convocatoria incorpora cinco nuevas UCF en Gaibiel, la Torre d’en Besora, les Useres, San Vicente de Piedrahíta, en Cortes de Arenoso, y Chóvar. Además, la Diputación ha incrementado un 10,3 % el presupuesto respecto al año anterior y ha reducido de tres a uno el número mínimo de usuarios necesario para habilitar el servicio, con el objetivo de que ningún municipio quede excluido por falta de demanda.

La dotación para gastos corrientes alcanza los 952.080 euros, mientras que las cinco nuevas unidades recibirán además 38.785 euros para pequeñas obras de mantenimiento, acondicionamiento y adquisición de equipamiento. Las UCF permiten atender a menores de tres años y, según la institución provincial, contribuyen tanto a mejorar las oportunidades de conciliación de las familias como a favorecer la llegada y permanencia de población joven en el entorno rural.