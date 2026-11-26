La Policía Local de Castelló detuvo durante la madrugada del pasado lunes a un hombre de 22 años como presunto autor de un delito de agresión sexual a una mujer en la calle Segorbe de la capital de La Plana, según ha informado este cuerpo de seguridad.

La intervención se inició sobre las 2.49 horas, cuando la Sala CIMSE recibió, a través del 112, un aviso de una mujer que manifestaba haber sufrido una agresión y presentar lesiones. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Policía Local.

Según relató la víctima, un hombre la había abordado y agredido. Sus peticiones de auxilio alertaron a varios vecinos, tras lo cual el presunto agresor huyó del lugar.

Mientras una dotación recababa información de la víctima y los testigos, se estableció un dispositivo de búsqueda. Sobre las 3.05 horas, los agentes localizaron en las inmediaciones de la avenida Tombatossals a un varón que coincidía con la descripción facilitada y presentaba indicios compatibles con los hechos denunciados. Tras las comprobaciones, procedieron a su detención.

La víctima fue trasladada al Hospital General para recibir asistencia sanitaria. El detenido también recibió atención médica y posteriormente fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional, junto con las diligencias y los efectos intervenidos.