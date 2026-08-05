Detenido un hombre por robar herramientas valoradas en más de 2.500 euros de un almacén municipal de Canet lo Roig

La actuación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Vinaròs dentro del Plan contra los Robos en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas. La investigación se inició tras el robo cometido durante la madrugada del 18 al 19 de junio en unas instalaciones municipales de la localidad.

Según ha informado la Guardia Civil, el autor accedió al interior del almacén tras forzar la entrada y sustrajo material utilizado por la brigada municipal para el mantenimiento del municipio. Entre los objetos robados se encontraban dos equipos de soldadura, una motosierra y dos sopladores, además de otras herramientas.

Las pesquisas realizadas por los agentes permitieron determinar con precisión la franja horaria en la que se produjo el robo e identificar el vehículo presuntamente utilizado para cometer los hechos. Como resultado de la investigación, los agentes procedieron a la detención de un hombre de 30 años como supuesto responsable del delito. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente, que continuará con la tramitación del procedimiento.