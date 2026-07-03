Detenido un hombre en Almassora por estafar más de 20.000 euros en la venta fraudulenta de vehículos industriales

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto responsable de una trama delictiva relacionada con la venta fraudulenta de vehículos industriales. La investigación, desarrollada por agentes del puesto de Almassora, se inició tras la denuncia presentada por el responsable de una empresa dedicada a la compraventa y alquiler de este tipo de vehículos.

Según la investigación, el detenido, que trabajaba en la empresa, negociaba directamente con los clientes la venta de los vehículos y, posteriormente, manipulaba la documentación de las operaciones para ocultar el importe real de las transacciones. De este modo, desviaba el dinero obtenido a cuentas bancarias bajo su control, evitando que esas cantidades quedaran registradas en la contabilidad de la mercantil.

Durante las pesquisas, los agentes localizaron a un total de ocho víctimas repartidas por diferentes puntos del territorio nacional. El importe total del fraude asciende a 20.416 euros.

Una vez reunidos los indicios, la Guardia Civil procedió a la detención del presunto autor, al que se le atribuyen ocho delitos de estafa, además de delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.

Las diligencias, junto con el detenido, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón.