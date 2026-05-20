Detenido un hombre en Benicarló por robos en vehículos tras ser sorprendido en un parking público

La Guardia Civil de Benicarló, en coordinación con la Policía Local del municipio, ha detenido a un varón como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en interior de vehículo y un delito de daños.

La actuación tuvo lugar durante la madrugada del pasado 6 de mayo, cuando los agentes, tras recibir un aviso, localizaron a un hombre que se encontraba oculto en el interior de un vehículo estacionado en un parking público de la localidad.

Al proceder a su identificación, los agentes hallaron diversas herramientas que presuntamente habrían sido utilizadas para forzar cerraduras y fracturar ventanillas de varios vehículos. Además, se recuperaron dos teléfonos móviles que habían sido sustraídos del interior de otros coches.

Fruto de esta intervención, fue detenido un varón de 29 años y se logró la recuperación de varios efectos robados.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaròs.