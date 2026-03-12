Detenido con cocaína en su vehículo tras intentar eludir un control de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 38 años en la localidad de Almassora (Castellón) como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras supuestamente localizar en su vehículo varias dosis de cocaína preparadas para su distribución y una báscula de precisión.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado 9 de marzo, cuando agentes de la Guardia Civil que realizaban un dispositivo operativo en vía pública detectaron un turismo que, al aproximarse al control, realizó una maniobra evasiva con la aparente intención de evitar la presencia policial.

El conductor trató de abandonar la zona girando hacia la única salida disponible, donde otro equipo de la Guardia Civil que participaba en el dispositivo pudo interceptarlo e identificarle.

Tras realizar las comprobaciones oportunas y efectuar un registro del vehículo, los agentes localizaron en su interior 26,64 gramos de cocaína distribuidos en varias bolsas, así como una báscula de precisión, elementos que apuntan a un posible tráfico de sustancias estupefacientes.

Ante estos hechos, los guardias civiles detuvieron al conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.