Desarticulada en Castellón una red dedicada a estafas bancarias con 13 detenidos y 500.000 datos intervenidos

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a cometer estafas bancarias mediante las técnicas conocidas como smishing y phishing, en una operación que se ha saldado con 13 detenidos y cinco investigados en las provincias de Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Toledo, según ha informado este miércoles el instituto armado.

De acuerdo con el comunicado de la Guardia Civil, a los arrestados y a los investigados se les atribuyen de forma provisional los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Durante la operación, denominada "Fragmenta", los agentes intervinieron una base de datos con información personal y bancaria de unas 500.000 personas. El análisis del material ha permitido identificar hasta el momento a cerca de 2.000 posibles víctimas, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta que aparezcan nuevos afectados.

La investigación comenzó en 2024 a raíz de la denuncia de una persona que perdió cerca de 30.000 euros tras recibir una comunicación fraudulenta que simulaba proceder de su entidad bancaria. Según la Guardia Civil, esa denuncia permitió relacionar otros casos y destapar una organización que operaba en distintos puntos del territorio nacional.

Los investigadores identificaron a los 18 presuntos integrantes del grupo, diez hombres y ocho mujeres de entre 23 y 43 años, y determinaron las funciones que desempeñaba cada uno dentro de la organización, añade el comunicado.

Según la Guardia Civil, el grupo enviaba de forma masiva mensajes SMS que aparentaban proceder de entidades bancarias para dirigir a las víctimas a páginas web falsas donde introducían sus credenciales de acceso. Posteriormente, los supuestos estafadores contactaban telefónicamente con ellas haciéndose pasar por empleados de su banco para obtener los códigos de verificación necesarios y completar las operaciones.

Una vez obtenían el control de las cuentas, presuntamente realizaban transferencias del dinero disponible y solicitaban préstamos preconcedidos u otros productos financieros a nombre de las víctimas. Después distribuían los fondos a través de distintas cuentas bancarias con el fin de dificultar su rastreo, siempre según la Guardia Civil.

En la fase final de la operación se practicaron tres registros, dos en la provincia de Valencia y uno en Madrid. Los agentes intervinieron teléfonos móviles, equipos informáticos, otros dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo relacionado, según el comunicado, con la actividad investigada.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Telemáticos (EDITE) y el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón.