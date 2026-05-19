CSIF denuncia condiciones “inadmisibles” por las obras del centro de salud Palleter de Castellón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha denunciado la situación “insostenible” que, según asegura, están sufriendo tanto los profesionales sanitarios como los pacientes del Centro de Salud Palleter de Castellón debido a las obras de remodelación que se están llevando a cabo en las instalaciones desde octubre de 2025.

El sindicato explica que, aunque los trabajos comenzaron hace meses, es en las últimas semanas cuando las obras están afectando de forma más grave a la actividad asistencial, ya que se desarrollan en la zona central del edificio, donde se ubican las consultas médicas y los espacios de atención al público, coincidiendo con el funcionamiento habitual del centro sanitario.

Desde CSIF alertan de que médicos, personal sanitario, administrativos y usuarios soportan diariamente elevados niveles de ruido, polvo en suspensión, suciedad y molestias constantes “incompatibles con una atención sanitaria digna y segura”.

“Se está atendiendo a pacientes en mostradores mientras a escasos metros se realizan cortes con radial y trabajos de obra pesada”, denuncian desde la organización sindical, que considera esta situación “absolutamente impropia de un centro sanitario”.

El sindicato también ha señalado que varios profesionales han trasladado molestias físicas derivadas de las condiciones ambientales, como picor de ojos, irritaciones cutáneas y malestar general por la exposición continuada al polvo y a las partículas en suspensión. Además, denuncian que una auxiliar administrativa sufrió este lunes una caída tras resbalar por el polvo acumulado en el suelo, un incidente que, según CSIF, evidencia los riesgos laborales existentes actualmente en el centro.

La organización critica especialmente la falta de separación adecuada entre la zona de obras y el área asistencial. Según indican, las únicas medidas adoptadas hasta ahora han sido la colocación de algunas lonas “claramente insuficientes” para contener el polvo, el ruido y la suciedad.

Asimismo, CSIF considera insuficiente el refuerzo de limpieza habilitado por la administración. Inicialmente, se adelantó una hora la entrada de las dos limpiadoras del turno de mañana y, posteriormente, se incorporó una tercera trabajadora de limpieza, aunque el sindicato asegura que “el nivel de suciedad y polvo sigue siendo excesivo”.

Desde la central sindical recuerdan además que la actividad asistencial no se ha suspendido debido a la elevada presión existente en Atención Primaria en Castellón, donde actualmente se registran importantes demoras y largas listas de espera.

Por ello, CSIF ha exigido a la Conselleria de Sanidad y al Departamento de Salud de Castellón la adopción inmediata de medidas efectivas para aislar correctamente las zonas de obra, reforzar los servicios de limpieza y garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de pacientes.