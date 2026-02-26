La Coordinadora Feminista convoca una concentración el 6 de marzo en Castelló con motivo del 8M

La Coordinadora Feminista de Castelló ha convocado una concentración el próximo 6 de marzo a las 18.00 horas en la plaza de la Muralla Liberal para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

Bajo el lema “Sin feminismo no hay democracia”, la entidad hace un llamamiento a la ciudadanía para reivindicar la igualdad real entre mujeres y hombres. Según explican desde la organización, este año la conmemoración se ha adelantado al coincidir el 8 de marzo con la Romeria de les Canyes, uno de los actos centrales de las fiestas de la Magdalena.

“Este año el 8 de marzo coincide con la Romeria de les Canyes, por lo que hemos tenido que reorganizar los actos programados para la celebración”, señalan. Añaden que esta jornada “reivindica la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, denuncia la opresión y la explotación del sistema capitalista y reclama medidas efectivas contra la brecha salarial, la feminización de la pobreza y la violencia machista, entre otros aspectos”.

La Coordinadora afirma que afronta este 8M “con tristeza y rabia” tras los últimos casos de violencia machista. “La violencia machista, esa que afirman los negacionistas que no existe, nos ha golpeado de una manera más cruel si cabe, con dos mujeres asesinadas y una niña en nuestra provincia en 24 horas y diez mujeres y dos criaturas en lo que va de año, lo que hace que la situación sea de emergencia social”, aseguran.

Desde el colectivo subrayan que “nos merecemos una sociedad que respete y dé valor a las mujeres, un valor y unos derechos iguales a los que tienen los hombres y que en demasiados casos siguen siendo obviados y vulnerados”.

Brecha salarial y precariedad

En su manifiesto, la Coordinadora destaca que la brecha salarial en 2026 en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 16,92%, lo que supone, según indican, una diferencia de alrededor de 5.000 euros anuales respecto a los hombres. También apuntan que los contratos a tiempo parcial afectan en mayor medida a las mujeres y que existe una “clara sobrerrepresentación masculina en los espacios de toma de decisiones”, mientras que las tareas de cuidados y el trabajo doméstico recaen mayoritariamente en ellas.

“Una sociedad democrática no puede tolerar que el 51% de la población esté discriminada en el mundo laboral con mayores tasas de desempleo y de paro de larga duración”, lamentan. Asimismo, sostienen que la brecha salarial y las interrupciones en la carrera profesional derivan en pensiones más bajas y mayor vulnerabilidad económica.

“La igualdad solo es posible desde una posición de iguales donde no existan privilegios de género”, afirman.

Cinta morada en la Romeria

Ante la coincidencia con la Romeria de les Canyes, la Coordinadora ha anunciado una iniciativa para visibilizar la reivindicación feminista durante las fiestas. La propuesta consiste en incorporar, junto a la tradicional cinta verde, una cinta morada en la caña de la romería. Estas cintas podrán obtenerse a través de la organización y estarán disponibles el día de la concentración.

Con el lema “Caminar juntas el 8M por una romería feminista”, animan a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa y a participar tanto en la concentración como en los actos reivindicativos.

La Coordinadora Feminista invita a la sociedad civil a acompañarles el 6 de marzo y a disfrutar de las fiestas de la Magdalena “con respeto, tolerancia e igualdad”. Como recuerdan, el 8 de marzo se conmemora internacionalmente desde 1975, cuando la ONU declaró esta fecha como Día Internacional de las Mujeres.