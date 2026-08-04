Condenado a un año de prisión por irse sin pagar tras 26 días alojado en un hotel de La Vall d’Alba

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un hombre a un año de prisión y una multa por un delito de estafa tras alojarse durante 26 días en un hotel de La Vall d’Alba y marcharse sin abonar los gastos generados. La sentencia, que es firme, establece además una indemnización de 2.283 euros más intereses a favor del establecimiento afectado.

El condenado llegó al hotel, situado en el paraje de la Ermita de San Cristóbal, el 22 de diciembre de 2023 y permaneció en el alojamiento durante todo el periodo navideño y de Año Nuevo, hasta el 15 de enero de 2024. Según recoge la resolución judicial, ofreció una apariencia de solvencia a los responsables del establecimiento, aunque sabía desde el momento de su llegada que no iba a hacer frente al pago de la estancia, la manutención y los servicios contratados.

La condena se dictó después de que el Ministerio Fiscal y la defensa alcanzaran un acuerdo de conformidad, en el que el acusado reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta. La cantidad reclamada corresponde al coste total generado durante su estancia en régimen de pensión completa, que ascendió a más de 2.200 euros.