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Condenado a un año de prisión por irse sin pagar tras 26 días alojado en un hotel de La Vall d’Alba

La Audiencia Provincial de Castellón considera probado que el hombre se hospedó en régimen de pensión completa durante las fiestas de Navidad y abandonó el establecimiento dejando una deuda de más de 2.200 euros.

Onda Cero Castellón

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Condenado a un año de prisión por irse sin pagar tras 26 días alojado en un hotel de La Vall d’Alba
Condenado a un año de prisión por irse sin pagar tras 26 días alojado en un hotel de La Vall d’Alba | ONDA CERO

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un hombre a un año de prisión y una multa por un delito de estafa tras alojarse durante 26 días en un hotel de La Vall d’Alba y marcharse sin abonar los gastos generados. La sentencia, que es firme, establece además una indemnización de 2.283 euros más intereses a favor del establecimiento afectado.

El condenado llegó al hotel, situado en el paraje de la Ermita de San Cristóbal, el 22 de diciembre de 2023 y permaneció en el alojamiento durante todo el periodo navideño y de Año Nuevo, hasta el 15 de enero de 2024. Según recoge la resolución judicial, ofreció una apariencia de solvencia a los responsables del establecimiento, aunque sabía desde el momento de su llegada que no iba a hacer frente al pago de la estancia, la manutención y los servicios contratados.

La condena se dictó después de que el Ministerio Fiscal y la defensa alcanzaran un acuerdo de conformidad, en el que el acusado reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta. La cantidad reclamada corresponde al coste total generado durante su estancia en régimen de pensión completa, que ascendió a más de 2.200 euros.

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