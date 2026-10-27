Coca-Cola respalda una nueva edición del torneo de golf de Onda Cero Castellón

Onda Cero Castellón y Mediterráneo Golf celebraron este 24 de octubre la XIII edición de su torneo de golf, una cita ya consolidada que volvió a reunir deporte, convivencia y pasión por esta disciplina. El evento, organizado gracias a la colaboración entre las emisoras de Atresmedia Radio y el club, contó con el respaldo de distintas empresas patrocinadoras y colaboradoras, entre ellas Coca-Cola, cuya participación contribuye al impulso y la promoción de este encuentro deportivo.

El torneo se ha convertido en una cita destacada dentro del calendario de actividades de Onda Cero Castellón y Mediterráneo Golf, gracias a la implicación de las empresas que apoyan la iniciativa y hacen posible su continuidad año tras año.

Además del componente deportivo y social, la competición ofrece un importante aliciente para los participantes: los ganadores de las tres categorías y de la clasificación scratch consiguen una invitación para disputar la final del torneo nacional, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el Grand Hyatt La Manga Club.

La colaboración de Coca-Cola, junto con la del resto de empresas patrocinadoras y colaboradoras, contribuye a hacer posible una nueva edición de este torneo y a reforzar los vínculos entre el deporte, las empresas y la comunidad local.