Ciudadanos pide que se realice un acto de reconocimiento para los bomberos forestales

Ciudadanos, en el próximo pleno de la Diputación, pedirá que se realice un acto en honor al Consorcio Provincial de Bomberos, que llevan trabajando sin descanso desde el día 15. Cristina Fernández, portavoz del partido, ha adelantado que es importante que se reconozca la labor de los 500 efectivos que han conseguido controlar el fuego de Bejís. Insiste en que, gracias a ellos, "no hay que lamentar ninguna víctima mortal".

En diciembre, los bomberos de la provincia se manifestaron porque consideraban que la Diputación no los valora, "ni personal ni económicamente". Se quejaban porque los presupuestos no incluyen su carrera profesional, por la falta de plazas y las horas extras -más de 200 al año por efectivo-. Así pues, aunque Fernández dice que "no podemos acordamos de ellos solo cuando truena", este es un primer paso para invertir la situación.