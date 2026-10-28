CEV Castellón exige a la Generalitat avances en energía, infraestructuras e inversiones

CEV Castellón ha reclamado más capacidad energética, mejores conexiones logísticas y mayor agilidad administrativa para impulsar el desarrollo económico de la provincia. Estas demandas se han trasladado este miércoles al vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez Climent, y a la directora general de Proyectos Estratégicos, Ester Olivas Cáceres, durante una reunión con la Junta Directiva de la organización.

El presidente de CEV Castellón, Luis Martí, ha destacado la fortaleza industrial y exportadora de la provincia, donde la industria representa cerca del 35 % del PIB y la tasa de cobertura comercial alcanza el 139,2 %, frente al 85,2 % nacional. En este sentido, ha afirmado que esta fortaleza "debe acompañarse de unas condiciones adecuadas para competir en unos mercados internacionales cada vez más exigentes".

Entre las principales reivindicaciones figura garantizar suficiente capacidad en las redes eléctricas para atender las necesidades de las empresas y los nuevos proyectos, especialmente ante los procesos de descarbonización y transformación industrial.

La patronal también ha reclamado mejoras en las conexiones ferroviarias y logísticas vinculadas al Port de Castelló y al Corredor Mediterráneo, así como una mayor implicación del Consell ante el Gobierno de España para impulsar estas infraestructuras.

Por otra parte, Martí ha defendido la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos: "El objetivo debe ser reducir plazos, mejorar la coordinación entre administraciones y facilitar que los proyectos viables puedan pasar cuanto antes de la planificación a la ejecución, manteniendo todas las garantías exigibles".

CEV Castellón completa sus demandas con más facilidades para desarrollar proyectos estratégicos, atraer inversiones y aprovechar los instrumentos de financiación europea.