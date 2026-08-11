El Centro de Turismo de Castellón se convierte en centro logístico para la jornada del eclipse solar

El Centro de Turisme (CdT) de Castellón abrirá de forma excepcional este miércoles 12 de agosto, de 9.00 a 23.30 horas, para funcionar como centro logístico durante la jornada del eclipse solar. Turisme Comunitat Valenciana cederá las instalaciones para apoyar la organización de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y el Patronato Municipal de Turismo.

El espacio dará cobertura a unas 200 personas vinculadas al dispositivo municipal, entre ellas 140 voluntarios, alrededor de 40 actores y personal del Ayuntamiento y del Patronato que participará en los pasacalles y en las tareas de organización y control de los actos previstos antes y después del momento central del eclipse. El CdT contará además con dos agentes de seguridad y una persona de apoyo a la coordinación, mientras que la dirección del centro permanecerá en las instalaciones para supervisar el funcionamiento del operativo.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que esta colaboración refuerza el compromiso de Turisme Comunitat Valenciana con los municipios y con la organización de acontecimientos de especial relevancia. Según ha señalado, la puesta a disposición del CdT permitirá contar con un espacio adecuado para facilitar la coordinación y el apoyo operativo de una jornada que tendrá una especial proyección para Castellón. Con esta iniciativa, Turisme Comunitat Valenciana reivindica también el papel de los Centros de Turisme como infraestructuras al servicio del territorio, la actividad turística y la colaboración entre administraciones.