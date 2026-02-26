El centro sanitario de Huerto Sogueros reanuda su actividad tras una evacuación preventiva por fuga de gas

El edificio sanitario situado en la plaza Huerto Sogueros de Castellón ha reanudado su actividad asistencial a partir de las 10.00 horas de este martes, después de haber sido desalojado de forma preventiva al detectarse una fuga de gas en las inmediaciones.

El aviso se ha producido a primera hora de la mañana, en torno a las 8.15 horas, tras percibirse un fuerte olor a gas en el interior del centro. La fuga se habría originado durante unos trabajos de mantenimiento en la acera perimetral, acometidos por los servicios municipales.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Castellón y del Servicio Municipal de Bomberos, que han acotado el perímetro de seguridad y han intervenido de manera preventiva hasta la llegada del personal técnico de la empresa suministradora del gas, que se ha hecho cargo de la situación.

La actividad asistencial ha quedado temporalmente suspendida entre las 8.15 y las 10.00 horas. El Departamento de Salud de Castellón ha informado de que las consultas afectadas serán reprogramadas en los próximos días.

Desde el centro sanitario han subrayado que la tubería afectada no pertenece a las instalaciones sanitarias. No obstante, debido a su proximidad al edificio y al intenso olor detectado en el interior, se ha optado por llevar a cabo la evacuación como medida de precaución.

Antes de retomar la actividad, el Servicio de Bomberos ha trasladado hasta el lugar un electroventilador con el fin de disipar cualquier posible concentración de gas en el interior del inmueble.

El Departamento de Salud de Castellón ha agradecido la colaboración tanto del personal como de los usuarios del centro por la ordenada evacuación, así como la rápida actuación de los efectivos municipales que han participado en el operativo.