El Castellón vende a Calatrava al Espanyol por más de 5 millones, su mayor traspaso

El Castellón y el Espanyol han alcanzado un acuerdo para el traspaso al club catalán del centrocampista Álex Calatrava, por un importe superior a la cláusula de rescisión de 5 millones de euros, para compensar la flexibilidad en los plazos de pago, en la que es ya la mayor venta registrada por el conjunto de la Plana.

Calatrava deja el Castellón tras dos temporadas en las ha tenido un papel clave para lograr la permanencia en la campaña 2024-25 y para disputar la promoción de ascenso a Primera en este último ejercicio.

Los más de cinco millones de euros que Calatrava deja en las arcas castellonenses supone el mayor traspaso en los 104 años de historia del club 'orellut', y dobla los cerca de dos millones por los que vendió a Daijiro Chirino hace un año al Almería.

El Castellón y el Espanyol, según explicaron a EFE fuentes del club, han pactado aumentar la cantidad final de la operación a cambio de flexibilidad en los pagos.

Calatrava ha disputado 75 partidos con el CD Castellón en los que marcó 21 goles y dio 19 asistencias.

El jugador catalán llegó a la entidad en el verano de 2024 procedente del filial del Atlético de Madrid y antes había pasado por equipos como Sants, Costa Brava, Parets o Europa.