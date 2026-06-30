Más de 10.000 archivos de abuso sexual infantil intervenidos en una operación con dos detenidos en Castellón y Valencia

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en las localidades de Vall d'Uixó (Castellón) y Llíria (Valencia), en el marco de la operación “KAMEHOUSE”, tras la intervención de más de 10.000 archivos con contenido de abuso sexual infantil localizados en distintos dispositivos electrónicos.

La investigación se inició a comienzos de este año a partir del análisis forense de un dispositivo intervenido en una actuación anterior. Las pesquisas permitieron detectar conversaciones en varias plataformas digitales en las que se compartía material de explotación sexual de menores.

El estudio del contenido permitió recuperar información previamente eliminada, identificar al principal investigado y localizar a otros usuarios implicados en el intercambio de este tipo de archivos ilícitos. A partir de ahí, los agentes desarrollaron diversas gestiones que condujeron a la identificación de un segundo implicado en la provincia de Valencia.

Con autorización judicial, se llevaron a cabo dos entradas y registros en los domicilios de los investigados, donde se procedió a su detención. En la operación se intervinieron teléfonos móviles, ordenadores, memorias USB y otros soportes de almacenamiento.

El análisis del material incautado ha permitido confirmar la existencia de más de 10.000 archivos con contenido de abuso sexual infantil, algunos de ellos con escenas de extrema violencia y vejaciones sobre menores, incluidos bebés, según las primeras comprobaciones realizadas por los especialistas.

La investigación continúa abierta para el análisis técnico de los dispositivos y la posible identificación de víctimas y otros implicados.

Las diligencias han sido remitidas, junto con los detenidos y el material intervenido, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules.