Castellón supera la media autonómica y la nacional en denuncias por violencia de género

La provincia de Castellón registró 951 denuncias por violencia de género y 841 víctimas durante el primer trimestre de 2026, situándose por encima de la media autonómica y nacional en tasa de víctimas. En concreto, se contabilizaron 27 víctimas por cada 100.000 mujeres, lo que supone un incremento del 26 % respecto al mismo periodo del año anterior de acuerdo con los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Aunque las cifras reflejan un aumento de las denuncias, la portavoz del Liceu de Dones, Vita Arrufal, considera que estos datos deben interpretarse con cautela porque este incremento puede responder tanto a una “mayor confianza de las víctimas” en los recursos de protección como a una “falta de prevención” que provoca que muchos casos solo salgan a la luz cuando la violencia ya se ha agravado.

"Las mujeres tardan de media entre seis y ocho años en denunciar los malos tratos", explica Arrufal. Por ello, sostiene que las estadísticas “no reflejan la magnitud real del problema” y defiende “reforzar la detección precoz” desde los centros de salud, así como la formación de profesionales sanitarios, fuerzas de seguridad y operadores judiciales.

Además, apunta que el aumento de las denuncias también podría estar relacionado con una mayor denuncia de las agresiones sexuales entre mujeres jóvenes, favorecida por una “mayor sensibilización social” y por la “implantación de protocolos específicos de atención”.

Vita Arrufat insiste en que el principal reto sigue siendo la prevención. Considera que fortalecer los recursos de atención y detectar los casos en fases tempranas contribuiría a “reducir la violencia” antes de que las víctimas tengan que acudir a los juzgados.