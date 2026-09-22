Castellón suma 150 nuevos donantes de médula ósea en 2026 y supera los registros de todo 2025

Castellón ha incorporado 150 nuevos donantes de médula ósea desde enero de 2026, frente a los 134 registrados durante todo el año pasado. La cifra se sitúa en el marco de las 1.702 nuevas incorporaciones contabilizadas en la Comunitat Valenciana.

Del total autonómico, 1.040 nuevos donantes corresponden a Valencia, 512 a Alicante y 150 a Castellón. El 64 % de las nuevas altas son mujeres y el 36 %, hombres.

La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con cerca de 44.500 donantes de médula ósea y 4.949 unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas. Durante 2026, tres de estas unidades han sido enviadas para trasplante y otras cinco peticiones están en curso.

Los datos se han difundido con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se celebra este 22 de septiembre. La compatibilidad entre donante y receptor es clave para poder realizar un trasplante, por lo que los registros amplios y diversos aumentan las posibilidades de encontrar un donante compatible.

En España, el registro cuenta con 533.327 donantes, mientras que la base internacional supera los 44,1 millones de registros de 56 países.

Quién puede hacerse donante

Para incorporarse al Registro Español de Donantes de Médula Ósea es necesario tener entre 18 y 40 años y cumplir los requisitos de salud establecidos. La donación únicamente se plantea cuando aparece un paciente con el que existe compatibilidad.

En el caso de la sangre de cordón umbilical, la donación se realiza después del nacimiento, previa valoración de la salud de la madre y con su consentimiento informado. Las unidades recogidas son almacenadas para su posible utilización en pacientes que necesiten un trasplante.

Con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana recuerda la importancia de ampliar el número de personas inscritas para incrementar las posibilidades de encontrar una compatibilidad para los pacientes que necesitan un trasplante.