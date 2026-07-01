El CD Castellón revela su nueva piel para la temporada 26/27

El CD Castellón ha dado a conocer la que será su primera equipación para la nueva campaña, la segunda confeccionada por la firma italiana Erreà como proveedor técnico del club.

La camiseta conserva la tradicional identidad albinegra, aunque incorpora novedades en su diseño para convertirla en una edición diferenciada. Entre ellas destacan una franja roja en la parte superior del pecho, un doble perfilado en las clásicas franjas blancas y negras y otros detalles que aportan un aspecto renovado sin perder la esencia histórica de la indumentaria.

DoYouSpain, nuevo main sponsor

El CD Castellón estrenará nuevo patrocinador para la próxima temporada. El club albinegro ha alcanzado un acuerdo con la empresa castellonense DoYouSpain, que se convierte en el main sponsor de la entidad y ocupará el espacio más visible de la equipación, la parte frontal de la camiseta de juego.

Se trata de una alianza con un marcado carácter local, ya que DoYouSpain es una compañía fundada en 2002 y con sede en Castellón de la Plana. Especializada en la comparación y búsqueda online de vehículos de alquiler, la empresa conecta a los usuarios con las principales compañías del sector para ofrecer las mejores tarifas en tiempo real.

Con más de veinte años de trayectoria, DoYouSpain opera en los principales aeropuertos del país y ofrece una amplia gama de vehículos, desde turismos y monovolúmenes hasta furgonetas y coches eléctricos.

El director general ejecutivo del CD Castellón, Alberto González, ha destacado que "para nosotros es un orgullo que una empresa nacida en Castellón y con proyección internacional como DoYouSpain confíe en nuestro proyecto y ocupe el lugar más representativo de nuestra camiseta".

Por su parte, el representante de DoYouSpain, José María Gayet, ha asegurado que "vestir la camiseta del CD Castellón es mucho más que un acuerdo comercial, es sentirnos parte de la ciudad y de su gente. Como empresa castellonense, vivimos los colores albinegros con especial cercanía, y poder lucir nuestra marca en la frontal de la camiseta nos llena de orgullo".